Политика В Украину прибыла замглавы Минобороны США

2018-12-06 17:30 159

 

Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для обсуждения модернизации украинской армии и агрессии РФ.

Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в столицу Украины для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения агрессии России. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщило посольство США в Киеве в Twitter.

"Приветствуем замминистра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Украины призвало страны-участницы Будапештского меморандума провести срочные консультации. Соответствующее обращение к США, Великобритании и России было отправлено 27 ноября, после того, как РФ захватила корабли ВМС Украины в Черном море.

Также сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря.

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