Политика Волкер спрогнозировал отключение России от SWIFT

2018-12-06 20:00 192

 

Союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты, отметил Волкер.

Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает Голос Америки в четверг, 6 декабря.

"Люди называют это "ядерной" опцией (отключение от SWIFT – ред.). Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников", – заявил Волкер.

Он напомнил, что SWIFT регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.

"В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот", – подчеркнул Волкер.

Кроме того, европейские союзники США могут запретить российским судам, прибывающим из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. По словам Волкера, с таким предложением недавно выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь правящего Христианско-демократического союза Германии, которая может стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Это очень сильный и очень оригинальный шаг, – подчеркнул Волкер. – Посмотрим, пойдут ли они на это".

Американский дипломат отметил, что "США хотят принятия таких мер, чтобы оказать давление на Россию и прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения".

Напомним, Волкер резко отреагировал на события в Керченсокм проливе. "Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи, и затем обвинила Украину в провокации?", – написал дипломат в Twitter.

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