Политика Консульства прекратили выдачу украинцам венгерских паспортов, - Климкин

2018-12-07 11:42 102

Консульства Венгрии в Украине прекратили выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве.

Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров с венгерской стороной в Милане, Венгрия ненамерена восстанавливать эту практику.

"Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось", - уверяет Климкин.

Также глава МИД признал, что венгерское законодательство об упрощенном предоставлении гражданства зарубежным венграм сохраняется и процедура может продлиться за пределами Украины.

По словам главного дипломата, официальный Киев предложил Будапешту подписать соглашение об избежании двойного гражданства.