Политика В НАТО предложили Украине пять направлений реформ

2018-12-08 09:01 126

 

Главные реформы оборонного сектора должны касаться СБУ, разведывательных службах и управлении засекреченной информацией.

В НАТО определили для Украины пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны на 2019 год. Об этом в пятницу, 7 декабря, рассказал глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Он отметил, что после принятия закона о национальной безопасности также надо принять еще ряд законов.

"Во-первых, речь идет о новом законе о парламентском комитете по проведению надзора (за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности – ред.). Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины, который должен укрепить в рамках реформы те элементы, которые содержатся в рамочном законе (о нацбезопасности). В-третьих, новый закон о разведке. В-четвертых, по управлению государственными тайнами и засекреченной информацией", - заявил Винников.

По его словам, пятым элементом является реформирование отрасли оборонной промышленности и системы государственных закупок в области обороны.

Винников отметил, что в Альянсе эти направления считают приоритетными для реформирования на следующий год, поскольку происходит "переход от теории к практике во внедрении оборонных реформ".

Также были названы приоритеты на более долгосрочный период, среди которых комплексный обзор сектора безопасности и обороны и развитие профессионального военного образования.

Ранее в Украине появилась доктрина с медстандартами НАТО. Ее выполнение должно привести к улучшению системы здравоохранения военнослужащих.

Напомним, в Кабмине заявили, что до 2020 года Украина не сможет достичь стандартов НАТО.

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