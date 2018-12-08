Политика Луценко не знает, когда заказчики убийства Кати Гандзюк предстанут перед судом

2018-12-08 09:17 117

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что расследование правоохранительных органов в деле об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк является результативным.

"Все исполнители, организаторы и заказчики в деле Гандзюк, как и в каком-либо другом деле, сядут тогда, когда для этого будут получены факты, которые суд оценит и вынесет конкретное решение", - сказал Луценко в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

"Имеем достаточно стройную версию о заказчике, как только мы соберем юридические факты... будет объявлено о подозрении и точно задержан еще и заказчик", - отметил он.

В то же время, генпрокурор отказался отвечать на вопрос о возможных сроках в объявлении подозрения заказчику. "Никакие сроки в следствии не устанавливаются", - сказал Луценко.

Как сообщалось, 3 декабря Ю.Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк, которое привело к ее смерти. "В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы огласим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал он.

Луценко отметил, что есть "несколько десятков версий" этого преступления, но на данный момент следствие сходится на том, что найдена основная версия. "И мы видим мотив – это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - подчеркнул генпрокурор.

31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Позже был задержан помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 12 ноября суд избрал И.Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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