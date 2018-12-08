Политика В Париже полиция применила газ против демонстрантов, количество задержанных растет

2018-12-08 12:52 105

 

В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались пройти к президентскому дворцу.

По сообщениям французских СМИ, по состоянию на сейчас жестких столкновений между протестующими и правоохранителями не зафиксировано. Нет также случаев мародерства. На улицах Парижа можно заметить значительные силы правоохранителей, экипированных шлемами, щитами и палками.

Впрочем, правоохранителям таки пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые хотели пройти к Елисейскому дворцу, сообщает Le Figaro. Их оттеснили с помощью щитов.

Около 1500 человек прошли по Елисейским полям утром. Полиция продолжает проводить профилактические проверки и задерживать протестующих.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о 481 задержанном для проверок, 211 взяты под стражу в Париже.

Группа протестующих также пытается заблокировать кольцевую дорогу Парижа, для разблокировки туда направили правоохранительные силы.

"Желтые жилеты" проводят демонстрации во многих регионах Франции. Несколько митингов планируются в больших городах: Марселе, Лилле, Тулузе, Бордо.

Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тысяч правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры.

 

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