Украина Снежные лавины в Карпатах - местных жителей предупредили об опасности

2018-12-09 12:30 186

 

Украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности схода снежных лавин в Карпатах. Речь идет о высокогорье Ивано-Франковской области. 8-9 декабря в восточной части Закарпатской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

"9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", – говорится в сообщении. Высота снежного покрова в Карпатах в субботу местами достигает 29 сантиметров.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -3,8 градуса, снег. Высота снежного покрова составляет 29 см", - говорится в сообщении.

Еще по теме

Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии

2018-12-09 14:30 288

Названа дата разрыва договора о дружбе с РФ

2018-12-09 14:00 294

Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса

2018-12-09 13:30 342

Число задержанных в Париже достигло полутора тысяч

2018-12-09 13:00 207

Еще новости в разделе "Украина"

Снежные лавины в Карпатах - местных жителей предупредили об опасности

2018-12-09 12:30 186

Нет декларации с врачом: Супрун рассказала, нужно ли платить за медпомощь с 1 января

2018-12-09 12:00 387

В Украине запретили популярный препарат от болезней сердца

2018-12-09 10:30 510

На спутниковых снимках Google Earth возле украинской границы зафиксировали сотни танков РФ

2018-12-09 08:41 324
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Снежные лавины в Карпатах - местных жителей предупредили об опасности 2018-12-09 12:30 186
Нет декларации с врачом: Супрун рассказала, нужно ли платить за медпомощь с 1 января 2018-12-09 12:00 387
В Украине запретили популярный препарат от болезней сердца 2018-12-09 10:30 510
На спутниковых снимках Google Earth возле украинской границы зафиксировали сотни танков РФ 2018-12-09 08:41 324

Лента

14:30 Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии
14:00 Названа дата разрыва договора о дружбе с РФ
13:30 Ученые обнаружили неожиданное опасное свойство риса
13:00 Число задержанных в Париже достигло полутора тысяч
12:30 Снежные лавины в Карпатах - местных жителей предупредили об опасности
12:00 Нет декларации с врачом: Супрун рассказала, нужно ли платить за медпомощь с 1 января
11:00 Протесты в Париже. Трамп дал совет Макрону
10:30 В Украине запретили популярный препарат от болезней сердца
видео 10:00 Ломаченко побил Педрасу в ринге и отобрал у него титул WBO
08:41 На спутниковых снимках Google Earth возле украинской границы зафиксировали сотни танков РФ