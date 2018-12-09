Украина Снежные лавины в Карпатах - местных жителей предупредили об опасности

2018-12-09 12:30 186

Украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности схода снежных лавин в Карпатах. Речь идет о высокогорье Ивано-Франковской области. 8-9 декабря в восточной части Закарпатской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

"9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", – говорится в сообщении. Высота снежного покрова в Карпатах в субботу местами достигает 29 сантиметров.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -3,8 градуса, снег. Высота снежного покрова составляет 29 см", - говорится в сообщении.