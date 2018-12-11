Политика Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение - в Париже 4 тысячи арестованных

2018-12-11 09:12 288

Президент Франции объявил в стране чрезвычайное экономическое положение. Такое заявление Эммануэль Макрон сделал во время телевизионного обращения в связи с протестами.

Как сообщает Le Figaro, он заявил, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых изначально выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Акции переросли в столкновения с полицией, погромы и поджоги машин, магазинов, банков. Спикон требований быстро вырос до 25-ти пунктов, которые касаются политики, экономики и даже экологии. Некоторые из требований носят скорее утопический характер.

"ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ" ПОТРЕБОВАЛИ ВЫХОДА ИЗ ЕС И МАССОВОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

По состоянию на данное время известно о более 4 тысячах задержанных правоохранителями протестующих.