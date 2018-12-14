Политика Порошенко заявил о подготовке в ЕС "Азовского" пакета санкций против Москвы

2018-12-14 12:41 219

Президент Украины заявил, что решение саммита ЕС о продолжении санкций против РФ является важным результатом для страны и создает основу для разработки новых мер.

"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций"... Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", − написал Петр Порошенко в своем Facebook.

Также он приветствовал решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья.

"Приветствую решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов", − отметил украинский лидер.

Напомним, 13 декабря лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России. Также Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.