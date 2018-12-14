Политика 20-летний пленный моряк сидит в камере Лефортово с бывшим чеченским министром

2018-12-14 14:43 192

Старший матрос с МБАКа Никополь Вячеслав Зинченко, захваченный в плен в Керченском проливе, сидит в московском СИЗО Лефортово в двухместной камере с бывшим министром одной из кавказских республик.

"По условиям содержания рассказал, что сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной кавказской республики. Тот "постоянно молится" (очевидно, выполняет пятикратный намаз). Особенно ничего не спрашивает и о себе не говорит, зато охотно делится своими продуктами", - сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, настроение у Зинченко нормальное и депрессии нет. В его камере есть холодильник и телевизор с тремя российскими каналами. По словам адвоката, моряк очень удивился, когда увидел, что о нем и его товарищах рассказывает российская пропаганда.

"Молодой застенчивый парень. 20 лет исполнилось летом. Прежде всего спросил, долго сидеть ему еще в этом Лефортово. Расстроился, когда узнал, что в январе следствие, скорее всего, запросит у суда продолжение стражи. Говорит, хотел высшее образование получать по специальности и уже подал документы в мореходку", - отметил Полозов.

Вячеславу доставили посылку, передачу от волонтеров.

"Буквально накануне передали еще одежду - теплый спортивный костюм, обувь. На следственные действия он выходил уже в арестантской робе. Просит, чтобы ему выслали сигареты, сгущенное молоко и мясо ", - сообщил адвокат.

Письма украинца к родным завернула назад цензура. Впрочем, пришло несколько писем из Москвы и Питера со словами поддержки. Полозов отметил, что Зинченко, как и все другие моряки, заявил, что является военнопленным и не будет давать других показаний.