Политика Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл еще один высокопоставленный немецкий чиновник

2024-12-12 13:35

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце прибыла в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я приехала в Украину, чтобы передать наш пакет зимней помощи", – заявила она по приезду в столицу Украины.

Основным направлением при этом восстановление украинской энергетической инфраструктуры. поэтому правительство ФРГ снова нашло дополнительные средства, чтобы помочь с восстановлением электро- и теплоснабжения, отметила министр.

"При таких температурах жизненно важно иметь электричество и отопление", – подчеркнула Шульце. Поэтому она намерена лично убедиться, что "деньги действительно идут туда, где они нужны".

В ходе визита Шульце встретится с представителями правительства и гражданского общества Украины, а также ознакомится с несколькими проектами восстановления инфраструктуры.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц объявил о зимней помощи Украине. Речь идет о 70 млн евро на малые теплоэлектростанции, котлы, генераторы и солнечные электростанции и другие системы, чтобы наше государство могло более уверенно пройти зиму в условиях российских атак на энергосектор.