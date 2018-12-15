Политика Избран предстоятель поместной церкви в Украине

2018-12-15 18:24 354

 

Президент Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Объединительный собор в Киеве в субботу, 15 декабря, избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем поместной православной церкви в Украине.

Об этом объявил со сцены министр культуры Евгений Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Епифаний набрал большинство голосов во втором туре голосования на Объединительном соборе. Его конкурентами были митрополит Винницкий и Барский Симеон (УПЦ МП) и митрополит Волынский и Луцкий Михаил (УПЦ КП).

Епифаний получил титул митрополит Киевский и Всея Украины. Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", – заявил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве проходил Объединительный собор, на котором должны были создать поместную православную украинскую церковь и выбрать ее предстоятеля.

На заседание прибыли два митрополита УПЦ МП – Александр (Драбинко) и Симеон. Всего в Соборе примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

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