Политика Новая церковь в Украине получила название

2018-12-16 15:00 165

В воскресенье состоится первая литургия митрополита Епифания в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Поместная церковь, которая была создана в субботу, 15 декабря, в Киеве на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально называется Православная церковь Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Официальное название, согласно уставу – Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", – написал он.

Также Евстратий уточнил, что титул предстоятеля Православной церкви Украины – блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Кроме того, архиепископ сообщил, что завтра в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия митрополита Епифания.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.