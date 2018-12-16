Политика Порошенко поедет вместе с митрополитом Епифанием за томосом

2018-12-16 11:00 159

 

В субботу, 15 декабря, стало известно, что в Константинополь за получением томоса от Вселенского патриарха о создании объединенной Православной церкви Украины вместе с митрополитом Епифанием поедет также президент Украины Петр Порошенко.

Сообщается, что новоизбранный Предстоятель единой поместной церкви митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний получит Томос об автокефалии украинской православной церкви в Константинополе в начале января 2019 года.

"Позвольте представить вам новоизбранного предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать вместе с украинским президентом в Константинополь в начале января и получить долгожданный томос", - заявил Порошенко во время выступления на Софийской площади.

Он также отметил, что владыка Епифаний является представителем молодого поколения епископов, которого на Объединительном соборевыдвинула УПЦ Киевского патриархата и поддержали представители других церквей.

"Но теперь уже нет того распределения. То распределение не имеет никакого значения. Потому что создана объединенная церковь", - добавил Порошенко.

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