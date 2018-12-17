Спорт ПОЛНЫЙ СПИСОК Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов - плей-офф сезона-2018/19

2018-12-17 13:44 1116

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов сезона-2018/19. Итак, кто с кем встретится в 1/8 финала престижного Еврокубка. Участие в турнире продолжают принимать 16 команд. Увы, после недавнего вылета Шахтера в текущем розыгрыше трофея ЛЧ украинские клубы не представлены.

"Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания)

"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия)

"Аякс" (Нидерланды) - "Реал" (Мадрид, Испания)

"Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.

15 марта восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьёвки.

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ПОЛНЫЙ СПИСОК Все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов - плей-офф сезона-2018/19 2018-12-17 13:44 1116

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