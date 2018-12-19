Политика На Херсонщине битами избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк

2018-12-19 17:30 303

На Херсонщине группа мужчин избила местного общественного активиста. Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Игорь Луценко. По его словам, пострадавший сотрудничал с Временной следственной комиссией, расследующей убийство Екатерины Гандзюк и преступления против других активистов.

В своем сообщении нардеп не указал имени пострадавшего херсонского активиста, однако уточнил, что его избили битами и он получил серьезные ранения.

Депутат сказал, что группа активистов, среди которых был и пострадавший, передавала ценную информацию Временной следственной комиссии. Соратник пострадавшего свидетельствовал ВСК.

"Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто кроме нас". Замечены их машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля. Как правило, так поступают, перед тем, как совершить покушение или избиение", - пишет Луценко и добавляет, что по своим каналам он обратился к правоохранителям.

Напомним, Игорь Павловский - экс-помощник депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Его взяли под стражу по подозрению в соучастии в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.