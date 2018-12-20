Политика Верховная Рада обязала УПЦ Московского патриархата указать принадлежность к РФ в официальном названии

2018-12-20 14:13 192

Верховная Рада приняла законопроект №5309, который обязывает религиозные организации с центром в стране-агрессоре указывать это в официальный названии.

В законе “О свободе совести и религиозных организациях” предусмотрели, что религиозные организации с центром в государстве-агрессоре обязаны сообщить об этом в своем полном официальном названии (можно добавить слова “в Украине”).

Законопроект называет признаки того, что религиозная организация курируется из страны-агрессора:

В уставе звена организации содержится упоминание вхождения в организацию с центром в государстве-оккупанте. Устав организации в государстве-агрессоре содержит упоминание о звене в Украине и праве руководителей принимать решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязывающими для ячейки в Украине. Устав иностранного религиозного объединения предусматривает обязательное вхождение руководителей звена в Украине в уставные органы зарубежной организации с правом решающего голоса.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации.

В течение месяца после этого или провозглашения государства страной-агрессором Минкульт проверит наличие указанных признаков курирования организации из-за рубежа. Если нашли, то в газете “Урядовый курьер” публикуют сообщение о необходимости переименования украинской ячейки в течение трех месяцев.

Всего на переименование отводится четыре месяца со дня вступления в силу данного закона или провозглашения государства агрессором, а если речь идет о религиозных общинах - девять месяцев.

Никаких преимуществ или ограничений в работе таких объединений не предусмотрено, кроме одного: священникам, проповедникам и наставникам нельзя в военные части ВСУ, других военных формирований, а также в места их дислокации.

Напомним, этот законопроект зарегистрировали в Верховной Раде еще 26 октября 2016 года. Профильный комитет утвердил свой вывод летом 2017 года, однако рассмотрения в сессионном зале до сих пор не было.