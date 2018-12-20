Политика Порошенко рассказал, как Украина максимально укрепила линию обороны

2018-12-20 20:00 276

За три недели действия военного положения, объявленного в 10 областях Украины, линия обороны максимально укреплена, а военнослужащие готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокации агрессора.

Об этом заявляет президент Украины Петр Порошенко.

«Заявляю, что сейчас, вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора», — сказал П.Порошенко во время встречи с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг в Донецкой области.

Он отметил, что согласно предварительным результатам, в рамках введения правового режима военного положения уже немало сделано для укрепления обороноспособности Украины.

В частности, по его словам, усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в Воздушных силах на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, которые граничат с Российской Федерацией и территориями, где дислоцируются ВС РФ.

Глава украинского государства отметил, что украинские военнослужащие эффективно использовали это время для повышения своего профессионализма.

П.Порошенко обратился к бойцам с требованием не утратить наработанный потенциал и навыки, постоянно совершенствовать знания и боевое мастерство, усиливать бдительность, «а в случае обострения – без промедлений выполнить необходимые боевые задачи».

Он также отметил, что военное положение было введено как превентивная мера для того, чтобы «агрессор намного больше цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства».