Украина Адвокат: Павел Гриб практически ослеп

2018-12-22 12:00 324

 

Павел Гриб, которого незаконно похитили российские силовики, не может разглядеть лица и прочитать документы.

Об этом сообщила его правозащитница Марина Дубровина в интервью Главкому.

«Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть», — отметила адвокат.

Она рассказала, что Павлу трудно участвовать в судебных заседаниях, ведь он плохо видит свидетелей. Ухудшилась память, он плохо запоминает слова адвоката.

Также Дубровина отметила, что за год состояние здоровья Гриба заметно испортилось.

«Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает».

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