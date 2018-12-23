В РФ обвинили Британию в подстрекательстве Украины

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на прибытие в Украину британского корабля и министра обороны.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон занимается "подстрекательством Украины к новым военным провокациям". Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает пресс-служба ведомства.
"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже Уильямсон занялся более важным делом - подстрекательством Украины к новым военным провокациям", - сказано в сообщении.
В посольстве убеждены, что на какие бы шаги ни пошла бы Украина, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ей “политическую и военную поддержку”.
В свою очередь, заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании через Керченский пролив.
"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание – а кто-нибудь пробовал пройти?" - заявил замминстра в эфире канала Прямой.
Грымчак отметил, что HMS Echo не имеет вооружения, и на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.
Как сообщалось, британский военный корабль прибыл в Одессу 19 декабря.