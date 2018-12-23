Политика В РФ обвинили Британию в подстрекательстве Украины

2018-12-23 11:00 294

 

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на прибытие в Украину британского корабля и министра обороны.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон занимается "подстрекательством Украины к новым военным провокациям". Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает пресс-служба ведомства.

"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже Уильямсон занялся более важным делом - подстрекательством Украины к новым военным провокациям", - сказано в сообщении.

В посольстве убеждены, что на какие бы шаги ни пошла бы Украина, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ей “политическую и военную поддержку”.
В свою очередь, заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании через Керченский пролив.

"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание – а кто-нибудь пробовал пройти?" - заявил замминстра в эфире канала Прямой.

Грымчак отметил, что HMS Echo не имеет вооружения, и на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.

Как сообщалось, британский военный корабль прибыл в Одессу 19 декабря.

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