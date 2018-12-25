Политика Саудовская Аравия готова потратить любую сумму на восстановление Сирии

2018-12-25 13:15 267

Власти Саудовской Аравии подтвердили, что готовы принять участие в восстановлении Сирии, потратив на это "необходимую сумму". 

"Здорово, когда богатые государства готовы помочь своим соседям в восстановлении вместо того, чтобы ждать помощи от великой страны США, которая находится очень далеко", – прокомментировал такое заявление президент США в своем Twitter.

Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Свое решение американский лидер объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из бюджета.

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