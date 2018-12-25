Политика "Суд" оккупантов в Крыму вынес решение по пяти украинским морякам

2018-12-25 17:30 348

Владимир Лисовой, Вячеслав Зинченко, Сергей Чулиба, Андрей Драч и Андрей Шевченко также останутся в СИЗО до 24 января.

Подконтрольный оккупационным властям "верховный суд Крыма" отклонил апелляции украинских моряков, захваченных на трех кораблях ВМС 25 ноября – сотрудника СБУ Андрея Драча, капитана третьего ранга Владимира Лисового, старшего матроса Вячеслава Зинченко, мичмана Андрея Шевченко и матроса Сергея Чулибы.

Соответствующее решение огласил "верховный судья" Андрей Палий 25 декабря и, таким образом, признал "законным" их содержание под стражей до 24 января.

Не подействовали на судью и доводы адвокатов – ни то, что у военнопленных моряков есть родственники в Крыму, которые могут их разместить у себя в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста (у Зинченко – в Симферополе и Феодосии, а у Лисового – квартира родителей в Ялте), ни то, что в Керченском проливе произошел вооруженный конфликт двух регулярных армий, согласно чему им должен быть предоставлен статус военнопленных, а их дело рассматривать военный, а не гражданский суд.

Напомним, что 20 декабря "верховный суд Крыма" отклонил апелляционные ходатайства о содержании под стражей других украинских моряков - матросов Михаила Власюка и Богдана Головаша, а также офицера ВСУ Сергея Попова.

Кроме того, на следующий день стало известно об отклонении еще девяти апелляций – Владимира Варимеза, Андрея Оприска, Сергея Цибизова, Юрия Будза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова, Виктора Беспальченко и Романа Мокряка.