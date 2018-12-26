Политика Порошенко заявил, что Рада изменит в Конституцию еще до выборов президента

2018-12-27 09:11 198

Верховная Рада должна в феврале поддержать во втором чтении проект изменений в Конституцию, которым закрепляется курс страны на ЕС и НАТО.

"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО - являются частью стратегии по деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России. Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала поправки во втором чтении и они вступили в силу", - говорится в сообщении президента в Facebook.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект изменений в Конституцию, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Такое решение поддержали 311 нардепов. В последствии парламент отправился на зимние каникулы до 15 января.