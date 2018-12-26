Политика Военное положение в Украине закончилось - президент Порошенко отменил особый режим в 10 областях

2018-12-26 14:12 207

Похоже, на Банковой решили, что угроза полномасштабного военного вторжения российской армии на территорию Украины уже миновала. Или же по крайней мере, украинская сторона готова в любой момент дать врагу мощный отпор. Это следует из решения не продлевать военное положение в десяти областях страны.

В Украине завершилось действие военного положения. Об этом во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве", – заявил Порошенко.

В то же время президент уточнил, что Россия не отвела войска от украинских границ. Но на сегодняшний день Вооруженные силы Украины благодаря мерам, принятым за время военного положения, намного лучше готовы к внезапной агрессии.

Кроме того, Порошенко обратил внимание на тот факт, что в областях, где действовало военное положение, значительно упал уровень преступности.

"Интересная деталь, в 10 областях, где действовало военное положение в течение месяца, я думаю, что Арсен Борисович (Глава МВД Арсен Аваков) это подтвердит, зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. Порядка, безопасности на улицах наших областных центров и в Киеве стало больше", - сказал Порошенко.

Напомним, 26 декабря заканчивается срок правового режима военного положения, который был введен в 10 областях Украины.

В связи с Азовским кризисом президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - до 26 декабря текущего года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

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Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Отмечалось, что в случае необходимости возможны некоторые ограничения прав и свобод граждан, однако глава государства пообещал, что к таким мерам будут прибегать, только если ситуация обострится. Позже Порошенко заявил, что правовой режим военного положения не будет продлен, если не произойдет широкомасштабного вторжения Вооруженных сил РФ на территорию Украины.