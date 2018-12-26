Порошенко рассказал, какое оружие получат ВСУ в 2019 году

Глава государства сообщил, что только для сухопутных войск ВСУ планируют закупить шесть тысяч образцов оружия.
Воздушные силы ВСУ получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко, пишут Буквы в среду, 26 декабря.
По его словам, для сухопутных войск ВСУ планируют закупить 6 тысяч образцов оружия. В частности, минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие, антиснайперские комплексы и боеприпасы к ним, прицелы ночного виденья, тепловизоры, гранатометы, ракеты и другое.
В свою очередь, Воздушные силы ВСУ получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.
А для флота, как отметил Порошенко, будет заложен ракетный катер Лань, закуплены малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и комплексы и средства радиолокации.
Кроме того, ВСУ получат десять тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы и топографической техники.
Также Порошенко сообщил, что в новом году в Украине закончат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземной базировки для поражения морских береговых целей Нептун.
Как сообщалось, в течение этого года украинским силовым структурам передали более 2500 единиц вооружения.
Также ранее Петр Порошенко пообещал, что подразделения Десантно-штурмовых войск получат новые образцы оружия.