Политика Порошенко рассказал, какое оружие получат ВСУ в 2019 году

2018-12-26 19:00 297

 

Глава государства сообщил, что только для сухопутных войск ВСУ планируют закупить шесть тысяч образцов оружия.

Воздушные силы ВСУ получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко, пишут Буквы в среду, 26 декабря.

По его словам, для сухопутных войск ВСУ планируют закупить 6 тысяч образцов оружия. В частности, минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие, антиснайперские комплексы и боеприпасы к ним, прицелы ночного виденья, тепловизоры, гранатометы, ракеты и другое.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.

А для флота, как отметил Порошенко, будет заложен ракетный катер Лань, закуплены малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и комплексы и средства радиолокации.

Кроме того, ВСУ получат десять тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы и топографической техники.

Также Порошенко сообщил, что в новом году в Украине закончат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземной базировки для поражения морских береговых целей Нептун.

Как сообщалось, в течение этого года украинским силовым структурам передали более 2500 единиц вооружения.

Также ранее Петр Порошенко пообещал, что подразделения Десантно-штурмовых войск получат новые образцы оружия.

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