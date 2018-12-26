Политика Суд в Крыму отклонил апелляции всех украинских моряков

2018-12-26 16:44 126

Суд в Крыму в среду, 26 декабря, отказался отпустить из-под стражи последних пятерых военных моряков с задержанных в Черном море месяц назад кораблей ВМС Украины, жалобы на арест которых дошли до инстанции, передал Интерфакс. Таким образом, в суде апелляционной инстанции за шесть дней рассмотрены апелляции на арест 20 из 24 украинцев.

Сегодня суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления Киевского районного суда Симферополя, уточнив при этом срок ареста из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки: он истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Речь идет о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке, командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице, капитане 2 ранга Денисе Гриценко, старшем матросе Юрии Безъязычном и матросе Евгении Семидоцком. Апелляции их адвокатов стали последними жалобами, поступившими в инстанцию от защиты украинских военных, сообщил представитель Верховного суда Крыма накануне.

Назначенные государством адвокаты трех задержанных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Владимира Терещенко и сотрудника украинской спецслужбы Василия Сороки не обжаловали их арест, говорят их коллеги - адвокаты по соглашению. "С недобросовестными коллегами по назначению будет разбираться дисциплинарная комиссия", - заявил накануне адвокат Николай Полозов.

Верховный суд Крыма ранее в декабре оставил под стражей 15 граждан Украины: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Вячеслава Зинченко, Владимира Лисового, Сергея Чулибу, Андрея Шевченко, командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка и сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча.

Напомним, российские пограничники 25 ноября задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. 22 моряка и двое сотрудников украинской спецслужбы, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия почти на два месяца.

Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.