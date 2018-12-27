Политика СНБО продлил запрет на въезд в страну мужчинам с гражданством РФ

2018-12-27 09:40 198

Совет нацбезопасности и обороны Украины продлил запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на окончание действия военного положения.

"Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы на въезд в Украину мужчин - граждан России.

С начала введения военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. Российской стороной возвращен 351 гражданин Украины", - заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Напомним, въезд граждан РФ мужского пола в Украину был ограничен 26 ноября в рамках военного положения, которое было отменено 26 декабря.

Россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований".