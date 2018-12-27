Политика Утеплять жилые многоэтажки теперь можно без любых разрешений и документов

2018-12-27 13:15 207

Для проведения строительных работ по комплексной теплоизоляции уже введенных в эксплуатацию жилых домов (стен, крыши, чердака, технического этажа, цоколя или подвала) не нужно будет получать соответствующие разрешительные документы.

Об этом сообщили в Минрегионстроительства и ЖКХ Украины.

Напомним, 18 декабря Кабмин Гройсмана утвердил обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит приему в эксплуатацию. Не нужно будет получать разрешительные документы на индивидуальные жилые дома, относящихся к объектам с незначительными (СС1) последствиями, и многоквартирного жилья высотой до 100 м - объектов со средними (СС2) последствиями.

"Раньше, чтобы провести утепление жилого дома, например, стен, крыши или чердака, нужно было получать обязательное разрешение Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля. Это могло затягивать проведение таких работ на несколько месяцев. Поэтому обновляя перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без разрешения и не требуют ввода в эксплуатацию, мы включили в него работы по теплоизоляции частных и многоквартирных жилых домов", - заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

23 июля 2018 года вступил в силу Закон "Об энергетической эффективности зданий" и начата работа Фонда энергоэффективности, предусматривающая увеличение объемов выполнения строительных работ по термомодернизации.

Кроме того, 1 декабря вступили в силу обновленные государственные строительные нормы по теплоизоляции фасадов (ДБН В.2.6-33:2018 "Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию"), предусматривающие внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов.

Ожидается, что это позволит украинцам ежегодно экономить до 15% тепла. В масштабах всей страны эта экономия может составить около 3 млрд грн при условии термомодернизации 3% всех зданий ежегодно.