Политика Стала известна дата рассмотрения в Раде отставки премьера Гройсмана и его Кабмина

2019-05-27 12:15 342

Сегодня стало известно, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос отставки правительства Гройсмана в блжайший четверг, 30 мая.

"По закону мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины. Согласно закону, ВРУ предоставляется 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе. И поэтому также даю поручение комитету по правовой политике рассмотреть в среду на комитете, чтобы мы в четверг смогли рассмотреть вопрос об отставке Кабмина и премьер-министра Украины. Я считаю, это тоже будет один из ключевых вопросов", - заявил председатель парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 27 мая.

Также он сообщил, что Рада сможет начать рассмотрение избирательного кодекса на следующей пленарной неделе.

"Сейчас я публично даю поручение главе комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении избирательный кодекс, который как раз и предусматривает введение открытых списков", - заявил Парубий.

Спикер парламента отметил, что на этой пленарной неделе Рада не успеет начать рассмотрение кодекса из-за отсутствия решения профильного комитета.

"На следующей пленарной неделе мы сможем начать рассмотрение. Это большое обязательство нашего парламента. Я надеюсь, что все председатели фракций поддержат меня в этом", - добавил он.