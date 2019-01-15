Украина Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ

2019-01-16 13:44 957

Ставший известным после своего заявления, что украинцы слишком много удят, глава Минсоцполитики Андрей Рева подтвердил, что с 1 мая цены на газ поднимутся еще на 20%. Это означает, что тариф на кубометр газа будет составлять не 8,55 грн, а уже 10,30 - 11 грн.

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ", - сообщил министр в эфире телеканала "Еспресо".

На вопрос ведущего, означает ли это повышение цены на 20%, он ответил, что в том случае, если формула будет действовать и дальше.

"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов", - сказал министр.

Напомним, 18 декабря МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины и дал первый транш в 1,4 миллиарда долларов. У Гройсмана уверяют, что Фонд согласился дать нам кредит только после того, как власти подняли цены на газ на 23,5%.

Также в СМИ уже озвучена информация, что под предлогом требований МВФ Кабмин Гройсмана намерен повысить цены на газ еще на 40%.