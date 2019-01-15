Украина Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ

2019-01-16 13:44 957

Ставший известным после своего заявления, что украинцы слишком много удят, глава Минсоцполитики Андрей Рева подтвердил, что с 1 мая цены на газ поднимутся еще на 20%.  Это означает, что тариф на кубометр газа будет составлять не 8,55 грн, а уже 10,30 - 11 грн.

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ", - сообщил министр в эфире телеканала "Еспресо".

На вопрос ведущего, означает ли это повышение цены на 20%, он ответил, что в том случае, если формула будет действовать и дальше.

"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов", - сказал министр.

Напомним, 18 декабря МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины и дал первый транш в 1,4 миллиарда долларов. У Гройсмана уверяют, что Фонд согласился дать нам кредит только после того, как власти подняли цены на газ на 23,5%.

Также в СМИ уже озвучена информация, что под предлогом требований МВФ Кабмин Гройсмана намерен повысить цены на газ еще на 40%.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-01-16 08:39 520795

Путин хочет прекратить транзит газа через Украину - посол США

2019-01-15 21:30 936

​Страна ЕС готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины

2019-01-15 18:00 858

Нацкомиссия снизила тарифы на электроэнергию

2019-01-14 17:00 4089

Еще новости в разделе "Украина"

Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%

2019-01-16 15:46 180

В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа

2019-01-16 15:14 201

Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму

2019-01-16 14:45 189

Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ

2019-01-16 13:44 957
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40% 2019-01-16 15:46 180
В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа 2019-01-16 15:14 201
Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму 2019-01-16 14:45 189
Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ 2019-01-16 13:44 957

Лента

17:30 "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста
17:00 Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью
16:30 Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков
15:46 Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%
15:14 В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа
14:45 Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму
14:12 Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев
13:44 Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ
13:16 Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве
12:43 Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами