Мир Маск анонсировал открытие в Украине сети станций для сверхбыстрой зарядки Tesla

2018-12-28 21:35 222

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал появление в Украине зарядных станций Tesla Supercharger.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния через США, большую часть Европы, Канаду и Китай", – написал Маск на своей странице в Twitter.

Позже в ответ к комментарию пользователю Илон Маск написал, что в 2019 году сеть станций существенно расширят.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", – уверяет Илон Маск.

Согласно карте сети станций Supercharger, которую добавил к посту бизнесмен, зарядные станции Tesla появятся в городе Радивилов Ровенской области и на окраине Житомира. При этом в Tesla также отметили, что точное время и конкретное место расположения будущей станции еще может измениться.

НАША СПРАВКА:

Tesla Superchargers - это сеть станций, построенных компанией Tesla Inc. для сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей электрооборудования Tesla (моделей S, 3, X). Разработчиками Tesla предусмотрено, что владельцы будут заряжать аккумуляторы своих авто дома (ночью, когда потребление электроэнергии стоит дешевле). Однако, если планируется поездка на дальнее расстояние, именно тогда и пригодится сеть Tesla Superchargers. Станции расположены продуманно, вдоль основных магистралей, возле кафе и магазинов.