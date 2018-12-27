Украина Как запекать утку в духовке правильно - простой пошаговый рецепт к Новому году

2018-12-28 19:34 90

Запеченная в духовке утра станет заметным блюдом и украшением любого новогоднего застолья. Особенно, если ее приготовить правильно. Ниже основные ингредиенты и пошаговая инструкция, которая максимально упростит весь процесс, а главное принесет именно тот результат, на который рассчитывает умелая хозяйка и ее гости.

Необходимые ингредиенты:

утка (как же без нее :-)

яблоки

апельсины

чеснок

растительное масло

специи

соль

черный перец

Приготовление:

1. Мясо утки по своей фактуре близко к дичи, поэтому требует

предварительного маринования. В начале нужно приготовить смесь для

маринада. Нужно почистить чеснок, выдавить его в чашку.

Насыпать туда же специи, соль, перец, налить оливкового масла и перемешать смесь. Затем в полученную смесь нужно выдавить сок одного апельсина. Важно проследить за тем, чтобы апельсиновые косточки не попали в смесь.

2. Пока маринад настаивается, нужно подготовить утку к маринованию. Утку нужно разморозить, если же утка свежая, то только тщательно промыть и удалить внутренности. Затем важно просушить утку с помощью салфеток, иначе маринад не будет впитываться в тушку.

3. Затем нужно натереть маринадом тушку утки, плотно завернуть в

полиэтиленовый пакет и отложить минимум на час в прохладное место. В это время можно подготовить начинку для фарширования.

4. Начинку для утки готовим из потрохов, чеснока и яблок. Потроха

нарезаются на мелкие кусочки, чеснок режется пластинками. Затем

очищенные яблоки нарезаем кубиками размером 2 сантиметра и добавляем в начинку. Останется только добавить специй на ваш вкус, тщательно перемешать смесь - и начинка для утки готова.

5. Затем нужно набить начинкой утку. После того, как фаршировка

завершена - утку можно либо зашить нитками, либо скрепить зубочистками.

Подготовленную таким образом утку нужно поместить в пакет и снова

отложить мариноваться теперь на 3 часа.

6. После этого нужно расстелить фольгу в несколько слоев и уложить утку на противень (можно сделать подложку из кружков апельсинов). Затем нужно завернуть утку в фольгу очень аккуратно, чтобы фольга не порвалась. После этого утка ставится в очень горячую духовку и в течение 30 минут пропекается по максимуму. Затем температуру нужно убрать на половину и запекать около 2,5 часов при умеренной температуре.

7. По прошествии 2,5 часов нужно развернуть фольгу и запекать в открытом виде для образования корочки. В это время нужно поливать утку выделившимся жиром каждые 10 минут, чтобы утка не подгорела.