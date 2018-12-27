Украина Как запекать утку в духовке правильно - простой пошаговый рецепт к Новому году

2018-12-28 19:34 90

Запеченная в духовке утра станет заметным блюдом и украшением любого новогоднего застолья. Особенно, если ее приготовить правильно. Ниже основные ингредиенты и пошаговая инструкция, которая максимально упростит весь процесс, а главное принесет именно тот результат, на который рассчитывает умелая хозяйка и ее гости.

Необходимые ингредиенты:

  • утка (как же без нее :-)
  • яблоки
  • апельсины
  • чеснок
  • растительное масло
  • специи
  • соль
  • черный перец

Приготовление:

1. Мясо утки по своей фактуре близко к дичи, поэтому требует
предварительного маринования. В начале нужно приготовить смесь для
маринада. Нужно почистить чеснок, выдавить его в чашку.

Насыпать туда же специи, соль, перец, налить оливкового масла и перемешать смесь. Затем в полученную смесь нужно выдавить сок одного апельсина. Важно проследить за тем, чтобы апельсиновые косточки не попали в смесь.

2. Пока маринад настаивается, нужно подготовить утку к маринованию. Утку нужно разморозить, если же утка свежая, то только тщательно промыть и удалить внутренности. Затем важно просушить утку с помощью салфеток, иначе маринад не будет впитываться в тушку.

3. Затем нужно натереть маринадом тушку утки, плотно завернуть в
полиэтиленовый пакет и отложить минимум на час в прохладное место. В это время можно подготовить начинку для фарширования.

4. Начинку для утки готовим из потрохов, чеснока и яблок. Потроха
нарезаются на мелкие кусочки, чеснок режется пластинками. Затем
очищенные яблоки нарезаем кубиками размером 2 сантиметра и добавляем в начинку. Останется только добавить специй на ваш вкус, тщательно перемешать смесь - и начинка для утки готова.

5. Затем нужно набить начинкой утку. После того, как фаршировка
завершена - утку можно либо зашить нитками, либо скрепить зубочистками.
Подготовленную таким образом утку нужно поместить в пакет и снова
отложить мариноваться теперь на 3 часа.

6. После этого нужно расстелить фольгу в несколько слоев и уложить утку на противень (можно сделать подложку из кружков апельсинов). Затем нужно завернуть утку в фольгу очень аккуратно, чтобы фольга не порвалась. После этого утка ставится в очень горячую духовку и в течение 30 минут пропекается по максимуму. Затем температуру нужно убрать на половину и запекать около 2,5 часов при умеренной температуре.

7. По прошествии 2,5 часов нужно развернуть фольгу и запекать в открытом виде для образования корочки. В это время нужно поливать утку выделившимся жиром каждые 10 минут, чтобы утка не подгорела.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Полицейские поймали на превышении скорости утку - думают, куда слать квитанцию о штрафе

2018-04-27 18:31 5967

Геннадий Москаль заявил, что по-донбасски"отпиарит" хакеров из СБУ

2015-06-26 15:56 2748

Еще новости в разделе "Украина"

Как запекать утку в духовке правильно - простой пошаговый рецепт к Новому году

2018-12-28 19:34 90

ПОЛНЫЙ СПИСОК Из-за непогоды в аэропортах Украины отменяют и задерживают рейсы

2018-12-28 12:14 276

Укрпочта подтвердила, что из-за снегопада будут задержки с доставкой посылок

2018-12-28 11:12 294

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-12-28 09:37 515329
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Как запекать утку в духовке правильно - простой пошаговый рецепт к Новому году 2018-12-28 19:34 90
ПОЛНЫЙ СПИСОК Из-за непогоды в аэропортах Украины отменяют и задерживают рейсы 2018-12-28 12:14 276
Укрпочта подтвердила, что из-за снегопада будут задержки с доставкой посылок 2018-12-28 11:12 294
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-12-28 09:37 515329

Лента

19:34 Как запекать утку в духовке правильно - простой пошаговый рецепт к Новому году
видео 18:32 Богемская рапсодия Queen стала самой популярной песней ХХ века
17:28 Польский форвард Левандовски уделал в Лиге чемпионов Роналду и Месси
фото 16:31 ТОП научных фактов, которые перевернут ваше представление о мире
15:46 Instagram запускает самое масштабное обновление - что и как изменится
15:23 Ахметов не виновен – журналист издания «Наші гроші»
15:13 За три месяца до выборов президента Гройсман обещает рост зарплат на 500 грн
14:45 Названы лучшие актеры года и те, с кем продюсеры сильно "прогорели"
14:16 Полузащитник Виктор Цыганков всерьез заинтересовал итальянскую Рому
видео 13:44 Передоз Миллера, суицид Avicii и Черная пантера - составлен ТОП запросов Google за год