Политика Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ

2018-12-29 14:30 225

 

Госпогранслужба осуществляет усиленные меры контроля за въездом в Украину не только мужчин - граждан России, но и женщин.

Государственная пограничная служба Украины осуществляет усиленные меры контроля за въездом на территорию страны не только мужчин - граждан России, но и женщин. Об этом заявил в пятницу, 28 декабря, спикер главы Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает РБК-Украина.

В частности, представитель ГПСУ отрицает информацию, распространенную в СМИ, о том, что запрет на въезд граждан РФ в Украину снят.

"Запрет на въезд иностранцев не снят. В кругу нашего зрения граждане из 70 стран так называемого миграционного риска. Но, конечно, в эпицентре внимания - Россия. Угроза вторжения РФ несколько снизилась, поэтому военное положение снято, но угроза на госгранице остается, поэтому пограничники продолжают осуществлять мероприятия усиленного контроля за въездом иностранцев на территорию Украины", - отметил Слободян.

По его словам, естественно, что в центре нашего внимания - граждане РФ - мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях.

"Однако, пограничному контролю второй линии также подвергаются женщины, так как именно они могут работать по заданию спецслужб РФ", - заявил Слободян.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Украину мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет был снят после завершения действия военного положения.

Напомним, за время действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан России.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня Украину накроют дожди с мокрым снегом

2018-12-29 15:00 177

Маск анонсировал открытие в Украине сети станций для сверхбыстрой зарядки Tesla

2018-12-28 21:35 459

Выяснилось, что секс приносит украинцам меньше радости, чем телевизор, интернет и работа

2018-12-28 20:29 534

Назван реальный возраст самолетов, которые используют в Украине частные авиакомпании

2018-12-28 08:28 513

Еще новости в разделе "Политика"

Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ

2018-12-29 14:30 225

Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков

2018-12-29 14:00 219

ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия

2018-12-29 13:30 255

Санкции Евросоюза против России вступили в силу

2018-12-29 13:00 246
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ 2018-12-29 14:30 225
Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков 2018-12-29 14:00 219
ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия 2018-12-29 13:30 255
Санкции Евросоюза против России вступили в силу 2018-12-29 13:00 246

Лента

15:00 Сегодня Украину накроют дожди с мокрым снегом
14:30 Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ
14:00 Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков
13:30 ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия
13:00 Санкции Евросоюза против России вступили в силу
12:30 Дзидзьо рассказал о состоянии здоровья после избиения: «Разорванная барабанная перепонка»
12:00 Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов
11:30 Трамп решил припугнуть ряд стран заморозкой финансирования
11:00 Россия "поглощает" Беларусь: Медведев создал рабочую группу
10:56 Бродский лечит сына от наркозависимости и просит СМИ его не беспокоить