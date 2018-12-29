Политика Полторак объяснил, почему так важно пройти по Керченскому проливу

2018-12-30 11:30 165

Украина не будет отказываться от прохода своих судов через Керченский пролив, так как это украинская территория.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

«Из-за провокации РФ Украине не удалось пройти по проливу. Если мы не пройдем по Керченскому проливу, то это будет означать, что мы отказываемся от своей территории», — сказал он.

Также министр прибавил, что ни у кого нет сомнений в том, что часть Азовского моря – украинская территория и Украина имеет право на проход.

В чем ключевые риски для Украины с игрой вокруг Керченского пролива смотрите в беседе Юрия Романенко с аналитиком Украинского института будущего Игорем Тышкевичем.

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