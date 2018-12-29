Политика В Раде предложили монетизировать все льготы в Украине

2018-12-30 12:30 96

Верховная Рада Украины и правительство с 2019 года будут готовить проекты монетизации всех льгот в Украине. Монетизация субсидий при этом является пилотным проектом по выплате населению льготы «живыми» деньгами.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Опанасенко.

«Хочу напомнить, что у нас более 150 различных льгот. Мы должны идти к монетизации всех льгот», — заявил депутат.

Он отметил, что система монетизации субсидий прорабатывалась в течение трех лет, однако она так и не решила проблему стимулирования граждан экономить ресурсы. Также монетизация не обеспечила вывода доходов украинцев из «тени».

«Ни предыдущая, ни текущая модели не стимулируют людей платить и показывать все свои доходы, так как все равно будут пытаться скрыть все свои доходы для того, чтобы получить субсидии или в монетизированном или в косвенном виде», — сообщил депутат.