Политика Россия опубликовала полный список запрещенных украинских товаров

2018-12-30 13:00 411

Появился полный перечень украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию. Соответствующий список опубликован на правительственном сайте РФ.

В него, в частности, попали пшеница, подсолнечное масло, экстракты из мяса, рыба, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, консервированные овощи и фрукты, соки, пиво, вино, этиловый спирт, а также ряд промышленных товаров. Под санкции также попали трактора и женские тампоны украинского производителя.

С полным санкционным списком можно ознакомиться здесь.

Как сообщают российские СМИ, импорт данных запрещенных украинских товаров в 2018 году оценивается в 510 миллионов долларов. Такую цифру озвучили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. В министерстве отметили, что общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил $4 млрд 912,1 млн.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил у себя в твиттере о введении Россией дополнительных санкций против Украины. На этот раз речь идет о запрете на импорт ряда украинских товаров.