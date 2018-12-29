Политика Крым – Украина: российский чемпион мира публично признал Путина оккупантом

2018-12-30 14:00 402

 

Новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов категорически выступил против аннексии Россией Крымского полуострова.

22-летний гроссмейстер из РФ убежден, что через несколько десятков лет его соотечественникам будет стыдно за этот эпизод истории. "Безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины. История – она меняется. Просто мы живем в такой период, а для истории это все ерунда. Ну пройдет лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдет", – приводит слова Дубова сайт chess-news.ru.

Он также прокомментировал решение некоторых украинских шахматистов бойкотировать ЧМ по быстрым шахматам в Санкт-Петербурге. "Для меня шахматы важнее политики. Я люблю свою страну, но, безусловно, в последнее время поводов для гордости у нас меньше. Это правда. Но, тем не менее, мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России", – отметил шахматист.

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