Политика Митрополит ПЦУ Епифаний назвал новую дату Рождества

2018-12-31 17:00 258

Православная церковь Украины пока не готова к календарной реформе, поскольку в обществе нет соответствующего запроса. Такое мнение высказал предстоятель независимой поместной ПЦУ митрополит Епифаний в интервью телеканалу "Прямой".

"Сейчас, начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют. Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", - сказал он, отвечая на вопрос о переходе к празднованию Рождества по новому стилю, 25 декабря.

Митрополит Епифаний отметил, что данный вопрос является болезненным, потому что не все украинцы до конца понимают календарную реформу. "Мы верим в то, что в будущем, – но это вопрос времени – когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества", - заявил он.