Политика Американцы подсчитали, что Трамп за год соврал почти 8 тысяч раз

2019-01-04 18:29 144

Президент США Дональд Трамп в 2018 году публично говорил неправду в среднем 15 раз в день, сообщают в The Washington Post.

Всего за год он сказал неправду 7,6 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем в предыдущем году.

Почти четверть неправдивых заявлений он сделал во время предвыборных ралли, почти столько же — при общении с журналистами и около 17% лжи опубликовал в своем Twitter.

Ложь касается как незначительных событий, так и серьезных. В частности, Трамп лгал в скандале с порноактрисами.

Он также постоянно преувеличивал различные показатели — от экономических до политических. Также Трамп давал ложные заявления в ситуации с беженцами на границе с Мексикой.

Виктория ГОРОВАЯ.