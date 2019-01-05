Политика Порошенко наградил Вселенского патриарха орденом

2019-01-05 17:35 150

 

Глава государства также пригласил Вселенского патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом За заслуги І степени Вселенского патриарха, архиепископа Константинополя - Нового Рима Его Святейшество Варфоломея. Об этом в субботу, 5 января, сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшеству в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, подъем авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность, утверждение идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия", - отмечается в сообщении.

Вселенский патриарх, в свою очередь, вручил главе украинского государства памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Кроме того, Порошенко пригласил Вселенского патриарха с визитом в Украину.

"Ваша Всесвятость, огромное Вам спасибо. Хочу подчеркнуть, мы ждем Вас в Украине. И ждем с нетерпением", - отметил президент.

Варфоломей поблагодарил Петра Порошенко за его веру и молитву за единую поместную Православную церковь Украины.

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Политика

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