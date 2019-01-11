Политика ФБР тайно проверяет украинцев, посетивших инаугурацию Дональда Трампа

2019-01-11 14:46 168

Как сообщает влиятельное издание The New York Times, спецслужбы США проводят тайные проверки в отношении украинцев, присутствовавших на инаугурации президента США Дональда Трампа.

По данным источников издания, на инаугурацию Трампа, состоявшуюся 20 января 2017 года, прибыли "десятки украинских политических деятелей и бизнесменов". 

Некоторые из них, как утверждает газета, встречались с "влиятельными республиканцами, членами Конгресса и близкими союзниками президента Трампа". Также указано, что отдельные гости из Украины якобы могли "симпатизировать Москве" и выражать готовность выступить посредниками для снятия антироссийских санкций.

Данные факты, по информации New York Times, заинтересовали подчиненных спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет разбирательство в связи с возможным вмешательством России в американские выборы, а также федеральных прокуроров.

Следователи, в частности, устанавливают, как некоторые из украинцев прибыли в США, а также кто пригласил их на инаугурацию Трампа.

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