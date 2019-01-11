Украина Супрун рассказала, как вернуться в форму после праздников

2019-01-12 12:00 258

 

Возвращаться к привычному режиму после длительных праздников важно постепенно и взвешенно, чтобы не навредить здоровью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и дала несколько советов.

"Для многих окончание праздников становится сигналом — сразу садиться на жесткую диету и бежать в спортзал. Только не спешите", - написала Супрун.

Важно, после праздников и перееданий избавиться от набранного лишнего веса.

Несколько советов на этом пути:

Не ограничивайте себя в еде и не садитесь на строгие диеты. Разные "марафоны" сброс веса за 5 дней создают большой стресс для организма, как и переедание во время праздников. Старайтесь сделать свой рацион более здоровым — ешьте больше овощей и фруктов, клетчатки, злаковых и учитывайте размер порций.
Не начинайте сразу с интенсивных физических нагрузок — это повышает риск получить травму.
Если будете у семейного врача — не забудьте измерить талию. Измерение окружности талии — наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество опасного абдоминального жира.
Возвращайтесь к своему привычному режиму дня — если он, конечно, у вас был здоровый.

Стоит начинать здоровее питаться и больше двигаться, добавила Супрун.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Осколки, дым и крики раненых". Очевидцы описали момент взрыва в центре Парижа

2019-01-12 14:00 228

Суд разрешил Насирову выезжать за пределы Киева — САП

2019-01-12 13:00 243

Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка

2019-01-12 10:30 468

В СБУ обнародовали цифры: сколько опасных граждан РФ не впустили в Украину

2019-01-11 18:29 609

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, когда закроют главную елку страны и что с ней будет дальше

2019-01-12 15:00 153

14 января украинцы отметят сразу три праздника

2019-01-12 14:30 294

Супрун рассказала, как вернуться в форму после праздников

2019-01-12 12:00 258

ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов

2019-01-12 11:30 1239
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, когда закроют главную елку страны и что с ней будет дальше 2019-01-12 15:00 153
14 января украинцы отметят сразу три праздника 2019-01-12 14:30 294
Супрун рассказала, как вернуться в форму после праздников 2019-01-12 12:00 258
ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов 2019-01-12 11:30 1239

Лента

15:00 Стало известно, когда закроют главную елку страны и что с ней будет дальше
14:30 14 января украинцы отметят сразу три праздника
14:00 "Осколки, дым и крики раненых". Очевидцы описали момент взрыва в центре Парижа
13:30 Шатдаун в США при Трампе оказался самым продолжительным в истории
13:00 Суд разрешил Насирову выезжать за пределы Киева — САП
12:30 Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник
12:00 Супрун рассказала, как вернуться в форму после праздников
11:30 ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов
11:00 В Кабмине раскритиковали способ монетизации субсидий
10:30 Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка