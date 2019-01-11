Украина Супрун рассказала, как вернуться в форму после праздников

2019-01-12 12:00 258

Возвращаться к привычному режиму после длительных праздников важно постепенно и взвешенно, чтобы не навредить здоровью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и дала несколько советов.

"Для многих окончание праздников становится сигналом — сразу садиться на жесткую диету и бежать в спортзал. Только не спешите", - написала Супрун.

Важно, после праздников и перееданий избавиться от набранного лишнего веса.

Несколько советов на этом пути:

Не ограничивайте себя в еде и не садитесь на строгие диеты. Разные "марафоны" сброс веса за 5 дней создают большой стресс для организма, как и переедание во время праздников. Старайтесь сделать свой рацион более здоровым — ешьте больше овощей и фруктов, клетчатки, злаковых и учитывайте размер порций.

Не начинайте сразу с интенсивных физических нагрузок — это повышает риск получить травму.

Если будете у семейного врача — не забудьте измерить талию. Измерение окружности талии — наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество опасного абдоминального жира.

Возвращайтесь к своему привычному режиму дня — если он, конечно, у вас был здоровый.

Стоит начинать здоровее питаться и больше двигаться, добавила Супрун.