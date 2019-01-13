Политика Украина выступила за отмену права вето в Совбезе ООН

2019-01-13 01:33 261

 

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН. Об этом Ельченко сообщил в своей статье для издания "Зеркало недели".

"Важно найти активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые стоят перед Украиной в контексте продолжающейся российской агрессии - в политическом измерении, сфере безопасности и гуманитарном измерении... Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно остро в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности", - отметил постпред.

По его словам, когда постоянный член Совета безопасности ООН является стороной конфликта, его нужно ограничить в возможности применения права вето по вопросу, в котором он является заинтересованной стороной.

Владимир Ельченко также добавил, что Украина входит в число стран-подписантов декларации в поддержку инициативы о добровольном обязательстве представителей "постоянной пятерки" Совбеза ООН относительно отказа от использования права вето в случаях массовых злодеяний.

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