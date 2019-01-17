Украина «Светят» ли украинцам крещенские морозы: свежий прогноз

2019-01-17 20:30 246

На Крещение в Киев придет похолодание. Об этом в своем фейсбуке сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"17 января и 18 января в Киеве днем температура воздуха будет 0 + 3 градуса. А на Крещение придет похолодание", - написала она, пишут Вести.

По словам Диденко, сначала похолодание будет в "лайт-варианте", ночью -5 -10 градусов, днем -2 -6 градусов. А ближе ко второй половине следующей недели, особенно 23, 24 и 25 января, в Киеве может ударить мороз до -15 -20 градусов. В то же время синоптик не исключает, что в прогнозе возможны некоторые уточнения.