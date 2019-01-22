Политика Предложили продлить контракты: Климкин рассказал об итогах переговоров по газу

2019-01-22 20:30 264

 

Российский Газпром предложил Украине продлить газовые контракты после 2019 года даже без проведения экспертных консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после завершения трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия в Брюсселе.

"Господин Миллер трижды подчеркнул, что они готовы продолжить существующие контракты. Эти контракты для них, наверное, за счастье. При этом он говорил, что эти контракты можно продолжать даже без каких-либо экспертных консультаций", - отметил Климкин.

"Я пытался у него переспросить, что он имеет в виду. Так он подтвердил, что именно эти контракты. И просто вперед", - добавил министр.

По словам главы украинского МИД, Россия отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.

"Российская сторона даже не рассматривает того, что у нас совершенно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отзеркаливают европейское законодательство. И то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, основанным на европейских правилах, это ни российская сторона, ни, тем более "Газпром", рассматривать на этом этапе не хочет. Ну и, конечно, российская сторона не признает решений Стокгольмского арбитража, она не хочет их признавать. Юридически ситуация изменилась для всех наших европейских друзей, только не для России", - подчеркнул он.

Известно также, что в ходе переговоров Еврокомиссия выступала на украинской стороне.

"Даже ЕС теперь пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила изменились. Но логика господина Миллера - это просто продолжить существующие контракты", - пояснил глава МИД.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев рассказал, что Украина под конец трехсторонней встречи с представителями Европейской комиссией и РФ по газовым вопросам получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года.

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