Украина Украинцы растаможили около 44 тысяч "евроблях"

2019-01-23 19:30 282

С 25 ноября 2018 украинцы растаможили около 44 тысяч автомобилей с еврономерами. Об этом сообщили в Государственной фискальной службы Украины в Facebook.

"Всего с 25 ноября 2018 по 22 января 2019 (включительно) было оформлено почти 44 тыс. Автомобилей с еврономерами", - говорится в сообщении.

За растаможку этих автомобилей заплатили почти 2,8 млрд грн.

В ДФС отмечают, что это автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Кроме того, из общего количества растаможенных авто 36,7 тыс. - это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

За них владельцы добровольно уплатили 312 млн грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности.

В ДФС напомнили, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

Напомним, украинцы просят продлить льготный период растаможки евроблях.