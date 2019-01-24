Политика ПАСЕ приняла резолюцию - РФ обязали немедленно освободить украинских моряков

2019-01-24 13:15 369

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Россию освободить захваченных в плен украинских моряков. Соответствующая резолюция была принята ПАСЕ, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев на странице в Facebook.

"За" проголосовало 103 члена, против - 3, воздержались 16.

Так, согласно проекту резолюции, Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей, а также призывает Москву немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить им необходимую медицинскую, юридическую и/или консульскую помощь.

Также Ассамблея обратилась с требованием обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе в соответствии с договором между РФ и Украиной "О сотрудничестве в области использования Азовского моря и Керченского пролива", а также воздерживаться от насилия.

ПАСЕ также выразила озабоченность политикой Кремля по выборочному досмотру украинских и международных судов, что может препятствовать судоходству в Азовском море.

Парламентарии также поддерживают предложение Германии и Франции о том, чтобы наблюдатели от третьих стран следили за движением судов и гарантировали свободу судоходства в Керченском проливе.

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