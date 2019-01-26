Мир После прорыва плотины на реке в Бразилии не могут найти как минимум двести человек

2019-01-26 11:00 192

После прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale в Бразилии по меньшей мере 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщили местные спасатели.

Авария произошла в районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс. Точное количество жертв и детали инцидента пока неизвестны. В заявлении пожарной команды говорится, что в результате разрушения плотины на жилые дома обрушились потоки грязи, десятки людей оказались в ловушке.

В компании Vale заявили, что в административных зданиях, которых накрыли потоки грязи и воды, находились работники.

По сообщениям властей, вода и грязь достигли местной общины Вила Фортек, недалеко от города Брумадинью.