Мир Генетики определили, из-за чего некоторые люди едят и не толстеют

2019-01-26 14:00 243

 

Британские генетики исследовали ДНК самых худых и толстых людей, в результате чего им удалось выяснить, почему некоторые люди не набирают лишний вес независимо от образа жизни и потребляемой пищи, сообщает издание PLoS Genetics.

По словам ученых, в генах таких людей есть особые мутации, которые предотвращают ожирение.

"Мы впервые показали, что худые люди остаются такими в основном благодаря тому, что их геном в среднем содержит меньше вредных мутаций, способствующих развитию ожирения, а не потому что их сила воли крепче и они лучше следят за собой", - рассказал один из авторов исследования Садаф Фаруки из Кембриджского университета.

Кроме того, проблемы с метаболизмом и, как следствие, ожирение могут провоцировать генетические причины, а также то, что вредная еда способна изменять работу мозга.

В ходе исследования ученые изучили образцы ДНК 2000 крайне худых жителей Британии, 2000 чрезмерно полных людей и около 10000 добровольцев с нормальным весом. Было выделено около 13 мелких мутаций, которые влияют на набор веса или поддержание стабильной массы.

В частности, мутации в гене FTO способствуют развитию ожирения, а изменения в CADM2, связанным с работой рецепторов мозга, способствовали сохранению низкого веса.

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