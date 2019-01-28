Политика Трамп надавил на Конгресс - завершен самый длинный "шатдаун" в истории США

2019-01-28 10:13 267

Конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон, восстанавливающий в полном объеме финансирование правительства на три недели, сообщает The Hill.

Работа нескольких министерств была остановлена в течение 35 дней - это был самый длинный "шатдаун" в истории США.

Принятый закон не предусматривает выделения 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Как заявил Трамп, если через три недели не будет достигнута "честная сделка" между ним и Конгрессом по поводу сооружения стены, правительство может снова приостановить работу, либо он может для строительства стены объявить чрезвычайное положение, что позволит обойти Конгресс.

В обмен на разблокирование работы правительства конгрессмены согласились обсудить законопроекты об ассигнованиях Департаменту внутренней безопасности, включая выделение денег на строительство стены.

Виктория ГОРОВАЯ.

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